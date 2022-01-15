​«Тоттенхэм» недоволен решением АПЛ о переносе дерби с «Арсеналом» - заявление

«Тоттенхэм» опубликовал на страницах своего клубного сайта заявление, касающееся переноса воскресного матча Премьер-лиги против «Арсенала». Игра была перенесена из-за кадровых проблем «канониров», связанных со случаями коронавируса, травмами, а также с отъездом игроков на Кубок африканских наций.

«Тоттенхэм» в заявлении отмечает, что клуб удивлён факту удовлетворения заявки «Арсенала». «Шпоры» напомнили, что недавно их заявку в похожей ситуации отклонили.

«Тоттенхэм» считает, что переносить игры нужно, если у команды есть кадровые проблемы непосредственно из-за коронавируса, и не из-за других факторов.

«Возможно, сейчас мы наблюдаем непредвиденные последствия этого правила. Мы не верим, что целью правила является решение проблем доступности игроков, не связанных с COVID-19», - говорится в заявлении.