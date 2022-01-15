Конте опроверг слухи об уходе из «Тоттенхэма»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что не собирается уходить из клуба в ближайшее время. В ответ на вопрос об уходе, итальянский специалист ответил, что наслаждается своим временем в клубе.

«Я только присоединился к клубу и намерен отработать свой контракт до конца. Я наслаждаюсь своим временем в «Тоттенхэме», – заявил Конте на своей пресс-конференции.

Отметим, что слухи о возможном уходе Конте из «Тоттенхэма» появились на фоне неудачной трансферной кампании клуба. Перед приходом в стан «шпор», итальянцу были обещаны большие трансферы. Итальянец недоволен тем, что прошла уже почти половина трансферного окна, а клуб даже не приблизился к приобретению своих целей.