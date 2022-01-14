У Обамеянга возникли проблемы с сердцем после коронавируса

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, находясь в расположении сборной Габона на Кубке Африки, получил осложнение после перенесённого коронавируса.

Ранее футболист уже пропустил первый тур Кубка Африки из-за положительного теста на коронавирус. Сейчас же Обамеянг вынужден пропустить и матч второго тура против Ганы из-за незначительных проблем с сердцем, которые возникли в следствии заболевания коронавирусом.

В ближайшее время Обамеянг проведет обследование, которое даст понять, сможет ли футболист и дальше находиться в расположении сборной Габона на Кубке Африки. Напомним, что ранее стало известно о том, что у защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса возник миокардит после заболевания коронавирусом.