Ндомбеле готов к уходу из «Тоттенхэма»

Центральный полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле хочет покинуть лондонский клуб в ближайшее трансферное окно.

Футболист был освистан своими же болельщиками в матче против «Моркама» (3:1) в рамках розыгрыша Кубка Англии.

Ндомбеле зарабатывает в лондонском клубе 240 тысяч евро в неделю. Сообщается, что полузащитник мечтает перейти в один из клубов Серии А, но ни один итальянский клуб не может предложить игроку настолько высокую зарплату, сообщает Football-Italia.net

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте, остался недоволен решением футболиста.

В нынешнем сезоне Ндомбеле провёл 9 матчей в АПЛ, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.