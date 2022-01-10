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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ндомбеле готов к уходу из «Тоттенхэма»

10 Января 2022 • 20:34 Комментировать
Тоттенхэм
...
Арсенал
2.50 3.30 2.85
16.01 19:30

Центральный полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле хочет покинуть лондонский клуб в ближайшее трансферное окно.

Футболист был освистан своими же болельщиками в матче против «Моркама» (3:1) в рамках розыгрыша Кубка Англии.

Ндомбеле зарабатывает в лондонском клубе 240 тысяч евро в неделю. Сообщается, что полузащитник мечтает перейти в один из клубов Серии А, но ни один итальянский клуб не может предложить игроку настолько высокую зарплату, сообщает Football-Italia.net

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте, остался недоволен решением футболиста.

В нынешнем сезоне Ндомбеле провёл 9 матчей в АПЛ, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Танги Ндомбеле
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