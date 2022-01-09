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Колашинац может перебраться в Лигу 1 слухи

09 Января 2022 • 21:58 Комментировать
Тоттенхэм
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Арсенал
2.50 3.30 2.85
16.01 19:30

Защитник Сеад Колашинац, на которого не рассчитывает нынешний главный тренер «Арсенала» Микель Артета, близок к уходу из команды. У боснийца летом истекает срок действия контракта, а в клубе уже решили, что не будут обсуждать с ним пролонгацию.

В связи с этим, агенты футболиста начали искать варианты для продолжения карьеры Колашинаца. По информации британского таблоида The Sun, игрок практически договорился о сотрудничестве с французским «Марселем».

При этом, Колашинац готов согласится на значительное понижение зарплаты – в Лондоне он получает около 100 тысяч евро в неделю. В текущем сезоне он всего дважды появлялся на поле в составе «канониров».

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Арсенал Лондон Сеад Колашинац
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