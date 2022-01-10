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Кьеза и Кулушевски не перейдут в «Тоттенхэм»

10 Января 2022 • 18:33 Комментировать (2)
Ювентус
...
Удинезе
15.01 22:45

«Тоттенхэм» не сможет в ближайшем будущем приобрести одного из полузащитников «Ювентуса» – Федерико Кьезу или Деяна Кулушевски. Главный тренер «шпор» Антонио Конте был очень заинтересован в трансфере одного из этих игроков, однако последние новости из стана туринцев четко дали понять итальянцу, что трансферы невозможны.

Дело в том, что Федерико Кьеза получил травму крестообразных связок, и теперь будет вынужден пропустить много времени. Что касается Кулушевски, то футболист недавно изъявил желание остаться в «Ювентусе».

Отметим, что ранее появлялись слухи о возможном обмене защитника «Тоттенхэма» Джафета Танганги на Кулушевски.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Антонио Конте Федерико Кьеза Деян Кулушевски
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Стэтхэм на минималках
10 Января 2022 в 18:44
Кьезу бы никто и не отдал, а вот рыжего хотели, но теперь видимо оставят, жаль блин, потому что с Кулу надо выручить лавешку для трансферов
ЮвиК
10 Января 2022 в 19:02
С травмой Кьезы Кулу явно станет одним из основных. А все почему, потому что руководство юве я на 90% уверен никого зимой не купит.
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