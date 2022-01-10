Кьеза и Кулушевски не перейдут в «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» не сможет в ближайшем будущем приобрести одного из полузащитников «Ювентуса» – Федерико Кьезу или Деяна Кулушевски. Главный тренер «шпор» Антонио Конте был очень заинтересован в трансфере одного из этих игроков, однако последние новости из стана туринцев четко дали понять итальянцу, что трансферы невозможны.

Дело в том, что Федерико Кьеза получил травму крестообразных связок, и теперь будет вынужден пропустить много времени. Что касается Кулушевски, то футболист недавно изъявил желание остаться в «Ювентусе».

Отметим, что ранее появлялись слухи о возможном обмене защитника «Тоттенхэма» Джафета Танганги на Кулушевски.