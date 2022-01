Конте установил рекорд для новых тренеров «Тоттенхэма»

Антонио Конте возглавил «Тоттенхэм» и сделал это очень успешно - под его руководством клуб не проигрывает уже в восьми поединках английской Премьер-лиги кряду. Сперва «шопры» сыграли вничью с «Эвертоном», затем выиграли у «Лидса», «Брентфорда» и «Норвича», после чего сыграли вничью с «Ливерпулем», положили на лопатки «Кристал Пэлас», разошлись миром с «Саутгемптоном» и обыграли в гостях «Уотфорд».

Это лучший старт для нового тренера за всю историю «Тоттенхэма». Сейчас «шпоры» занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, но имеют два-три матча в запасе по отношению к располагающимся выше командам.

