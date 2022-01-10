Алли может покинуть «Тоттенхэм» этой зимой

Руководство лондонского «Тоттенхэма» этой зимой хочет избавиться от полузащитника Деле Алли. Согласно Sky Sports, «шпоры» будут готовы отпустить англичанина, если по нему последует адекватное предложение.

Одним из инициаторов ухода Алли является главный тренер команды Антонио Конте, который больше не заинтересован в услугах полузащитника. Вместе с Алли команду также могут покинуть полузащитник Танги Ндомбеле и нападающий Стивен Бергвейн.

В этом сезоне Алли провел за «шпор» 10 матчей в АПЛ, в которых отметился всего одним голом. Англичанин оказался в «Тоттенхэме» летом 2015 года. С тех пор он сыграл в футболке клуба 269 матчей, где забил 67 мячей и отдал 61 ассист.