«Арсенал» ждет предложений по Обамеянгу

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, которого главный тренер команды Микель Артета лишил игрового времени и капитанской повязки и в декабре из-за проблем с дисциплиной, может покинуть «канониров» уже в январе, сообщает Sky Sports.

«Арсенал» без футболиста сборной Габона выиграл пять матчей из шести при одном ничейном исходе.

В зимнем переходе форварда заинтересован туринский «Ювентус», который в случае ухода Альваро Мораты видит в Обамеянге замену.

Обамеянг является самым высокооплачиваемым игроком «Арсенала» с зарплатой в 415 тысяч евро в неделю. Контракт футболиста заканчивается летом 2023 года.