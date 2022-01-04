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«Арсенал» ждет предложений по Обамеянгу

04 Января 2022 • 21:16 Комментировать
Тоттенхэм
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Арсенал
2.45 3.35 2.90
16.01 19:30

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, которого главный тренер команды Микель Артета лишил игрового времени и капитанской повязки и в декабре из-за проблем с дисциплиной, может покинуть «канониров» уже в январе, сообщает Sky Sports.

«Арсенал» без футболиста сборной Габона выиграл пять матчей из шести при одном ничейном исходе.

В зимнем переходе форварда заинтересован туринский «Ювентус», который в случае ухода Альваро Мораты видит в Обамеянге замену.

Обамеянг является самым высокооплачиваемым игроком «Арсенала» с зарплатой в 415 тысяч евро в неделю. Контракт футболиста заканчивается летом 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Пьер-Эмерик Обамеянг
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