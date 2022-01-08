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«Тоттенхэму» нужны игроки «Ювентуса»

08 Января 2022 • 22:53 Комментировать
Тоттенхэм
...
Арсенал
2.45 3.35 2.85
16.01 19:30

Сразу двое футболистов туринского «Ювентуса» попали в сферу интересов лондонского «Тоттенхэма». Речь идет о шведе Деяне Кулушевски, которого лондонцы хотели сперва выменять на Джованни Ло Чельсо, но затем оказалось, что «Юве» готов отпустить Кулушевски лишь за деньги - 35 млн евро.

Тогда переговоры сфокусировались на американце Уэстоне Маккенни, но проблема в том, что в команде Массимилиано Аллегри он является игроком основы, и расстаться с ним туринцы желанием не горят. Но, как сообщает calciomercato.com, ценник на Маккенни все же выставили - 30 миллионов евро. Переговоры продолжаются.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Уэстон Маккенни
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