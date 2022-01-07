«Тоттенхэм» потерял Хынмин Сона до конца января

Южнокорейский нападающий «Тоттенхэма» Хынмин Сон не сможет помочь своей команде до конца января. Как сообщает Sky Sports, у футболиста обнаружена травма мышцы. Ее южнокореец получил в кубковом матче против «Челси», в котором «шпоры» уступили со счетом 0:2.

Хынмин Сону придется пропустить важные матчи - встречи с «Арсеналом», «Лестером» и «Челси» в рамках АПЛ, а также ответный кубковый матч английской лиги против все того же «Челси».

Хынмин Сон является одним из важнейших игроков атаки «Тоттенхэма», в текущем сезоне он забил 8 голов в 17 матчах чемпионата Англии.