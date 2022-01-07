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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» потерял Хынмин Сона до конца января

07 Января 2022 • 21:25 Комментировать
Тоттенхэм
...
Арсенал
2.45 3.35 2.85
16.01 19:30

Южнокорейский нападающий «Тоттенхэма» Хынмин Сон не сможет помочь своей команде до конца января. Как сообщает Sky Sports, у футболиста обнаружена травма мышцы. Ее южнокореец получил в кубковом матче против «Челси», в котором «шпоры» уступили со счетом 0:2.

Хынмин Сону придется пропустить важные матчи - встречи с «Арсеналом», «Лестером» и «Челси» в рамках АПЛ, а также ответный кубковый матч английской лиги против все того же «Челси».

Хынмин Сон является одним из важнейших игроков атаки «Тоттенхэма», в текущем сезоне он забил 8 голов в 17 матчах чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Хынмин Сон травма
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ТОТТЕНХЭМ АРСЕНАЛ
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