Британская пресса сообщает, что «Арсенал» провел предварительные переговоры с агентом полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса по поводу возможного сотрудничества. Бельгиец входит в сферу интересов лондонского клуба и является одной из приоритетных целей.

По информации The Mirror, «канониры» хотят воспользоваться тем, что у Тилеманса осталось 18 месяцев до истечения действующего контракта. Попытавшись убедить игрока присоединится к команде, «Арсенал» намерен сбить у «Лестера» цену, оформив трансфер летом.

Уточняется, что англичанам придется выдержать конкуренцию у «Манчестер Юнайтед» и «Реала», которые также давно следят за выступлениями 24-летнего хавбека.