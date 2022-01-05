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«Милан» отказал «Тоттенхэму» в обмене Кесси на Ндомбеле

05 Января 2022 • 00:24 Комментировать
Тоттенхэм
...
Арсенал
2.45 3.35 2.90
16.01 19:30

Итальянский «Милан» отверг предложение лондонского «Тоттенхэма» в обмене Франка Кесси на Танги Ндомбеле. Как сообщает Il Corriere della Sera, «россонери» не намерены отпускать своего футболиста, даже несмотря на то, что его контракт с клубом истекает ближайшим летом.

Более того, годовая зарплата Танги Ндомбеле составляет 10 миллионов евро, а «Милан» не готов платить футболисту такие деньги.

В этом сезоне Кесси провел 16 матчей за «Милан» в Серии А, в которых отметился 5 голами. Что касается Ндомбеле, в этом розыгрыше АПЛ полузащитник отыграл 9 матчей, где отметился одним голом и ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тоттенхэм Серия А Апл Франк Кесси Танги Ндомбеле
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