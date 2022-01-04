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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» летом примет решение по Ляказетту

04 Января 2022 • 22:49 Комментировать
Тоттенхэм
...
Арсенал
2.45 3.35 2.90
16.01 19:30

У форварда Александра Ляказетта через полгода истекает контракт с «Арсеналом», ему будет 31 год, но у него отличные отношения с главным тренером Микелем Артетой и клубом.

«Канониры» ведут диалог с представителями футболиста, но это не значит, что форварду будет предложено продление сотрудничества – решение примут летом.  Руководство клуба будет искать долгосрочные варианты при выходе на трансферный рынок. Если посмотреть на вещи с точки зрения Ляказетта, то он находится в конце своей карьеры и, вероятно, захочет заключить контракт на два-три года. Это может быть последней возможностью получить хороший контракт. Только будет ли «Арсенал» предлагать игроку старше 30 лет контракт на срок более одного года?

Sky Sports News сообщает, что «канониры» идут в том направлении, по привлечению молодых талантливых игроков, в том числе и нападающих. Из ситуации с Пьером-Эмериком Обамеянгом сделаны выводы.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Александр Ляказетт
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ТОТТЕНХЭМ АРСЕНАЛ
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