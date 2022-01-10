Антонио Конте определился с теми футболистами, которые не нужны ему в процессе перестройки «Тоттенхэма». Одним из таковых оказался вингер Стевен Бергвейн. Как следствие, «шпоры» выставили голландца на трансфер.

Журналист Фабрицио Романо у себя в твиттер-аккаунте написал, что на Бергвейна претендуют сразу несколько клубов. По его информации, одним из фаворитов считается «Аякс», который уже отправил запрос в «Тоттенхэм».

Впрочем, пока сторонам не удалось достичь договоренности, а гонка за возможность подписать 24-летнего футболиста продолжается. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Бергвейна в 18 миллионов евро.