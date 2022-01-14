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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Тоттенхэме» неоднозначно восприняли просьбу «Арсенала» перенести дерби – «шпоры» не верят в вспышку коронавируса в стане соперника

14 Января 2022 • 22:15 Комментировать
Тоттенхэм
...
Арсенал
2.35 3.30 3.15
16.01 19:30

Ситуация с постоянными переносами матчей в Англии привели к манипуляции установленными правилами. Так считают в расположении некоторых клубов АПЛ – ранее критика обрушилась на «Ливерпуль», а сейчас под сомнения поставлены действия «Арсенала».

Вечером пятницы «канониры» отправили официальный запрос руководству лиги с просьбой отменить северолондонское дерби – в качестве аргументов приводилось ухудшение кадровой ситуации на фоне коронавируса, травм и отъезда футболистов в сборные.

Однако подобное поведение было неоднозначно воспринято в «Тоттенхэме». Sky Sports информирует, что «шпоры» не верят в вспышку COVID-19 в стане оппонента.    

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