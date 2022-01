«Арсенал» - наиболее пострадавший от «Ливерпуля» клуб с тех пор, как Клопп начал работать с мерсисайдцами

Целых сорок три гола - именно столько пропустил лондонский «Арсенал» в свои ворота от «Ливерпуля» с тех пор, как у руля мерсисайдцев появился Юрген Клопп. Немецкий специалист начал работать с «Ливерпулем» осенью 2015 года после того, как клуб расстался с Бренданом Роджерсом.

Речь идет о всех соревнованиях, за это время команды сыграли между собой шестнадцать раз. За обозначенный отрезок «Арсенал» сумел победить лишь однажды, а вот проигрывал почти всегда, в том числе и с разгромным счетом - как, например, 29 декабря 2018 года, когда матч закончился со счетом 5:1 в пользу «Ливерпуля». Так что если дело так пойдет и дальше, у «канониров» вполне могут возникнуть комплексы на этой почве.



43 - Under Jürgen Klopp, Liverpool have scored more goals against Arsenal in all competitions (43) than they have versus any other opponent. Anticipation. pic.twitter.com/Vg36lnQkV3