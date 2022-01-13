«Мы открыты» - Артета подтвердил интерес «Арсенала» к Влаховичу

Душан Влахович блистает в составе «Фиорентины», забив уже 18 голов в 22 матчах, и это привлекает к сербскому нападающему внимание самых именитых клубов Европы. Микель Артета, наставник лондонского клуба, подтвердил интерес к Влаховичу:

- Мы стараемся максимально использовать все возможности, расширять все возможные окна, и четко знаем, что нам нужно. Вопрос заключается в другом - получится ли сделать это в январе или придется ждать лета, не все зависит от нас. Если мы можем позволить себе сделку с нужным футболистом, если есть возможность, мы обязательно обсуждаем это и принимаем решение. Мы открыты, - пояснил Артета, слова которого приводит портал Goal.

На услуги 21-летнего серба претендуют также «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».