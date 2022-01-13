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«Мы открыты» - Артета подтвердил интерес «Арсенала» к Влаховичу

13 Января 2022 • 15:04 Комментировать
Тоттенхэм
...
Арсенал
2.50 3.30 2.90
16.01 19:30

Душан Влахович блистает в составе «Фиорентины», забив уже 18 голов в 22 матчах, и это привлекает к сербскому нападающему внимание самых именитых клубов Европы. Микель Артета, наставник лондонского клуба, подтвердил интерес к Влаховичу:

 - Мы стараемся максимально использовать все возможности, расширять все возможные окна, и четко знаем, что нам нужно. Вопрос заключается в другом - получится ли сделать это в январе или придется ждать лета, не все зависит от нас. Если мы можем позволить себе сделку с нужным футболистом, если есть возможность, мы обязательно обсуждаем это и принимаем решение. Мы открыты, - пояснил Артета, слова которого приводит портал Goal.

На услуги 21-летнего серба претендуют также «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Душан Влахович
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ТОТТЕНХЭМ АРСЕНАЛ
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