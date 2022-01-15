Дерби северного Лондона между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» не состоится 16 января, как планировалось. Информация нашла подтверждение на страницах официального сайта лондонских «канониров».

Дерби перенесено из-за кадровой ситуации в «Арсенале». В команде Микеля Артеты нет достаточного количества доступных игроков на фоне заражений коронавирусом, травм и отъезда в сборные.

Стоит сказать, что в декабре и январе из-за коронавируса в Англии переносилось уже более двух десятков матчей. Премьер-лиге в будущем будет непросто находить свободные окна для проведения перенесённых игр.