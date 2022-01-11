«Нужны приобретения» - Конте давит на руководство «Тоттенхэма»

Главный тренер Антонио Конте встретился в понедельник с владельцами лондонского «Тоттенхэма», обозначив им свои пожелания касательно трансферов. Как сообщает football-italia.net, это была не рядовая встреча - Конте подробно расписал Даниэлю Леви и спортивному директору Фабио Паратичи необходимость усиления конкретных зон, после чего дал понять, что встреча прошла так, как он рассчитывал, и теперь решения - за администрацией. «Тоттенхэму» нужен центральный нападающий, правый вингер и левый центрбэк.

Также Конте недоволен Танги Ндомбеле - это означает, что «шпорам» может потребоваться и центральный полузащитник. Одновременно к Ндомбеле проявляет интерес «Рома». Если говорить о конкретных кандидатах для Конте, то источник приводит имена Адама Траоре, Франка Кесси и Джесси Лингарда. Так что кто-то из них, возможно, уже в ближайшее время окажется в Лондоне.