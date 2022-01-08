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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» выпустил форму без красного цвета

08 Января 2022 • 19:02 Комментировать
Тоттенхэм
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Арсенал
2.45 3.35 2.85
16.01 19:30

Лондонский «Арсенал» принял участие в новой акции клуба, направленной против насилия над подростками, сообщает Independent.

В эти выходные футболисты  северо-лондонского клуба наденут специальные белые рубашки  от Adidas перед матчем Кубка Англии против «Ноттингем Форест».

Это решение было принято на волне 30 убийств подростков в Лондоне за 2021 год, последнее из которых случилось с 16-летним норвежским подростком.

«Белая рубашка - это символ, который поможет обратить внимание на проблему и противостоять преступлениям против подростков». Это тяжелая травма для семей и друзей пострадавших, и мы рады, что у нас есть возможность найти решение к этой проблеме, сообщает официальный представитель «Арсенала» Джек Айронсайд.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон
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ТОТТЕНХЭМ АРСЕНАЛ
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