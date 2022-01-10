Колашинац может сменить «Арсенал» на «Марсель»

Лондонский «Арсенал» в это зимнее трансферное окно может продать Сеада Колашинаца в «Марсель».

28-летний защитник сборной Боснии и Герцеговины в этом сезоне потерял место в основном составе «Арсенала» и уже не особо нужен Микелю Артете. На Колашинаца своё внимание обратил французский «Марсель», который ищет укрепление в обороне, сообщает L’Equipe.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Сеада Колашинаца в три миллиона евро, но при этом сумма трансфера, если он состоится, может быть меньше.

В нынешнем сезоне Сеад Колашинац провёл во всех турнирах за «Арсенал» лишь пять матчей и не отметился результативными действиями.

За сборную Боснии и Герцеговины Сеад Колашинац провёл 43 матча, за национальную команду он выступает с 2013 года.