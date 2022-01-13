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«Арсенал» работает над арендой Артура

13 Января 2022 • 20:28 Комментировать
Ювентус
...
Удинезе
1.40 4.70 9.00
15.01 22:45

Лондонский «Арсенал» нацелился на аренду бразильского полузащитника «Ювентуса» Артура Мело.  По сообщениям The Guardian, «старая синьора» отпустит своего игрока в Лондон только в том случае, если найдет ему замену.

После того, как Артур в октябре вернулся в строй после травмы, бразилец не является игроком стартового состава. Игрок был бы не против отправиться в клуб, который предоставил бы ему больше игровой практики.

Напомним, что Артур перешел в «Ювентус» летом 2020 года, когда каталонская «Барселона» с доплатой обменяла полузащитника на Миралема Пьянича. Ранее сообщалось об интересе «Арсенала» к другим бразильцам – Бруну Гимараэшу и Лукасу Пакете, которые выступают за «Лион».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Арсенал Лондон Артур Мело
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