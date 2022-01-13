«Арсенал» работает над арендой Артура

Лондонский «Арсенал» нацелился на аренду бразильского полузащитника «Ювентуса» Артура Мело. По сообщениям The Guardian, «старая синьора» отпустит своего игрока в Лондон только в том случае, если найдет ему замену.

После того, как Артур в октябре вернулся в строй после травмы, бразилец не является игроком стартового состава. Игрок был бы не против отправиться в клуб, который предоставил бы ему больше игровой практики.

Напомним, что Артур перешел в «Ювентус» летом 2020 года, когда каталонская «Барселона» с доплатой обменяла полузащитника на Миралема Пьянича. Ранее сообщалось об интересе «Арсенала» к другим бразильцам – Бруну Гимараэшу и Лукасу Пакете, которые выступают за «Лион».