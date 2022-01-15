​Дерби «Тоттенхэм» - «Арсенал» не состоится – источник

Воскресное дерби северного Лондона между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» не состоится в срок. Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Аласдер Голд, футболистов «шпор» проинформировали о переносе поединка. В ближайшее время Премьер-лига должна объявить о решении официально.

Ранее появилась информация о том, что «Арсенал» запросил перенос матча с «Тоттенхэмом» из-за кадровых проблем. У команды Микеля Артеты не набирается достаточное количество игроков из-за коронавируса, травм и отъезда игроков в свои национальные команды.

Напомним, что за последние недели в Англии было перенесено большое количество матчей.