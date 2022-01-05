«Арсенал» согласовал аренду Мэйтленд-Найлса в «Рому»

Лондонский «Арсенал» согласовал аренду полузащитника Эйнсли Мейтленд-Найлса в итальянскую «Рому». Аренда будет действовать до конца сезона без права на выкуп.

Сообщается, что «Арсенал» не хотел отпускать Мэйтленд-Найлса, однако сам игрок захотел уйти в поисках более стабильной игровой практики. «Рома» пыталась включить в сделку опцию выкупа, но «Арсенал» так и не согласился на это условие.

В этом сезоне Мэйтленд-Найлс провел за «Арсенал» 8 матчей в АПЛ, в которых не отметился ни одним голевым действием. Напомним, что в прошлое зимнее трансферное окно игрок тоже ушел в аренду – тогда его пригласил «Вест Бромвич», который по итогам сезона вылетел из АПЛ.