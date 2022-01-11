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«Арсенал» сохраняет интерес к Влаховичу

11 Января 2022 • 20:26 Комментировать
Тоттенхэм
...
Арсенал
2.50 3.35 2.80
16.01 19:30

Лондонский «Арсенал» все еще не оставляет попыток подписать нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича. Как сообщает Sky Sports, «канониры» ищут нового форварда в связи с неопределенностью с будущим нынешних нападающих – Пьера-Эмерика Обамеянга и Александра Ляказетта.

В этом месяца «Фиорентина» не намерена отпускать игрока, да и к тому же, сам футболист не горит желанием переходить в «Арсенал». Влахович по окончанию сезона хочет перейти в «Ювентус», с которым у серба уже есть устная договоренность.

В этом сезоне Влахович провел 20 матчей в Серии А, в которых отличился 16 голами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арсенал Лондон Серия А Апл Душан Влахович
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