«Арсенал» сохраняет интерес к Влаховичу

Лондонский «Арсенал» все еще не оставляет попыток подписать нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича. Как сообщает Sky Sports, «канониры» ищут нового форварда в связи с неопределенностью с будущим нынешних нападающих – Пьера-Эмерика Обамеянга и Александра Ляказетта.

В этом месяца «Фиорентина» не намерена отпускать игрока, да и к тому же, сам футболист не горит желанием переходить в «Арсенал». Влахович по окончанию сезона хочет перейти в «Ювентус», с которым у серба уже есть устная договоренность.

В этом сезоне Влахович провел 20 матчей в Серии А, в которых отличился 16 голами и двумя ассистами.