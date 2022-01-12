Джонсон призвал Ливерпуль купить Саку

Бывший защитник «Ливерпуля», «Челси» и сборной Англии Глен Джонсон выразил мнение, что Букайо Сака идеально вписался бы в систему Юргена Клоппа.

«Думаю, трансфер в «Ливерпуль» стал бы отличным шагом для Саки. Он без проблем вписался бы в игру команды. Другое дело, что «Арсенал» вряд ли захочет продавать игрока своим конкурентам», – цитирует Джонсона The Sun.

Напомним, что Глен Джонсон завершил карьеру в 2018 году в составе «Сток Сити». Отметим, что в этом сезоне 20-летний Сака провел 20 матчей в английской Премьер лиге, в которых отметился 6 забитыми голами и 4 результативными передачами.