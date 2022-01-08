«Арсенал» может лишиться услуг одного из ведущих защитников

Мадридский «Атлетико» положил глаз на защитника лондонского «Арсенала» и португальской сборной Седрика Соареша. Уход Кирана Триппьера в английский «Ньюкасл» вынуждает Диего Симеоне искать пути усиления защиты, и потому мадридцам срочно потребовался классный оборонец. При этом рассматривается как покупка 30-летнего футболиста, так и его аренда, сообщает El Mundo Deportivo.

Об этом источнику сообщил спортивный директор «матрасников» Андреа Берта. Впрочем, по его словам, у мадридцев есть и другие варианты, хотя Соареш все-таки является приоритетным. Соареш выступает за «канониров» с 2020 года.