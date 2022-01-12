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«Арсенал» практически договорился с «Ювентусом» об аренде Артуро Мело

12 Января 2022 • 18:53 Комментировать
Тоттенхэм
...
Арсенал
2.45 3.30 2.90
16.01 19:30

Туринский «Ювентус» готов сдать в аренду лондонскому «Арсеналу» полузащитника Артура Мело, но лишь при одном условии. Туринцы подыскивают адекватную замену и надеются, что это получится сделать до закрытия трансферного окна. «Арсенал» же готов даже платить зарплату Мело, и это очень важно для туринцев, сообщает журналист Ромео Агрести в своем «Твиттере».

Артур стал игроком «Ювентуса» в 2020 году, расставшись с каталонской «Барселоной». Его соглашение с туринским грандом рассчитано до 2025 года. Также Мело защищает цвета сборной Бразилии - с 2018 года он провел в ее составе 21 матч, забив один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Арсенал Лондон Артур Мело
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