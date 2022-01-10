Сразу два клуба АПЛ претендуют на услуги Вейналдума

Джоржиньо Вейналдум намерен покинуть «ПСЖ» вследствие отсутствия достаточного количества игровой практики. Прошлым летом он расстался с «Ливерпулем», в котором у него также не было достаточной игровой практики, но переход в «ПСЖ» оказался тупиком.

Между тем Вейналдум очень хочет сыграть на чемпионате мира - 2022, а это означает, что ему нужно постоянно быть на виду. Поэтому 31-летний голландец задумался о возвращении в АПЛ, где его услугами интересуются «Арсенал» и «Ньюкасл». Трансферная стоимость футболиста составляет 18 миллионов евро, но возможна также и его аренда, сообщает Sky Sports.