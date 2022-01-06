Лэмпти не уйдёт из «Брайтона» этой зимой

Защитник «Брайтона» Тарик Лэмпти, судя по всему, не уйдет из клуба в январское трансферное окно. Ранее сообщалось, что англичанин интересен «Арсеналу» и «Тоттенхэму».

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер на своей недавней пресс-конференции в преддверии выездного матча Кубка Англии против «Вест Бромвича» предупредил грандов, что «чайки» не собираются расставаться с ключевыми игроками. «Мы не являемся продающей командой, мы не должны никого продавать. Но в этом мире ты никогда не знаешь, что произойдет завтра. Поэтому стоит оставаться начеку», – заявил Поттер.

В этом сезоне Лэмпти провел за «Брайтон» 12 матчей в АПЛ, в которых отличился одним ассистом.