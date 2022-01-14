«Арсенал» запросил перенести матч с «Тоттенхэмом» - клуб сетует на COVID-19, травмы и отъезд игроков в сборные

Северолондонское дерби между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» в рамках английской Премьер-лиги, которое запланировано на 16 января, находится под угрозой срыва. «Канониры» с официальным запросом обратились к руководству лиги, чтобы перенести поединок.

Причина этому – ухудшение кадровой ситуации в составе команды. Как сообщает пресс-служба клуба, тренерский штаб не может рассчитывать на целый ряд игроков по разным причинам. Некоторые из них заразились коронавирусом или же лечатся от других травм, а пару легионеров находятся в расположении своих сборных на Кубке африканских наций.

Окончательное решение в этом вопросе будет принято завтра, 15 января, передает британская пресса.