Фанаты «Тоттенхэма» до сих пор вспоминают Конте его высказывания о клубе в 2017 году

Несмотря на то, что Антонио Конте сумел в кратчайшие сроки спасти «Тоттенхэм» от игрового кризиса, некоторые болельщики команды до сих пор не могут простить ему высказывания 4-летней давности. После очередного интервью, в котором итальянский специалист начал говорить о величии лондонского клуба, пользователи «Твиттера» запустили новую волну постов, где цитируется фраза тренера со времен 2017 года.

«Если они не выиграют титул – для них это не трагедия. Если они не выйдут в Лигу чемпионов – тоже не трагедия. Если вылетят в Лиге Европы против «Генка» - та же ситуация», - заявлял ранее Конте, возглавляя другой коллектив АПЛ.

Таким образом, фанаты призывают наставника не лицемерить, или же хотя бы принести свои извинения.