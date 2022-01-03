«Арсенал» продолжает изучать возможные варианты на замену нападающему Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который с огромной долей вероятности покинет команду после конфликта с тренерским штабом. Лондонцы снова обратили свое внимание на Александра Исака, представляющего «Реал Сосьедад».

Как сообщает британский таблоид The Sun, английский клуб близок к оформлению сделки. Цена трансфера может превысить сумму в 40 миллионов евро.

Примечательно, что ранее «Реал Сосьедад» отказался вступать в переговоры с «Барселоной», которая также интересовалась Исаком. Испанцы предположили, что «сине-гранатовые» будут настаивать исключительно на выплате средств частями в течение длительного срока.