Рой Кин: «Сака может играть в любой команде Европы»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин заявил, что по его мнению, полузащитник «Арсенала» Букайо Сака не затерялся бы ни в одной европейской команде.

«Я считаю, что он является уникальным талантом. У него есть способность менять ситуацию. И что мне больше всего в нем нравится, так это то, что когда он говорит, он кажется очень скромным. Так что у него действительно есть шанс стать по настоящему великим игроком», – цитирует Кина The Sun.

Отметим, что в этом сезоне Сака провел 20 матчей за «Арсенал» в АПЛ, в которых отметился 6 голами и 4 голевыми передачами.