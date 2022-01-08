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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мэйтленд-Найлз переезжает в Рим на полгода официально

08 Января 2022 • 18:55 Комментировать
Рома
...
Ювентус
3.25 3.45 2.27
09.01 20:30

«Рома» через свой официальный сайт объявила об аренде игрока лондонского «Арсенала» Эйнсли Мейтленда-Найлза. В соглашении прописана «сухая» аренда до конца сезона без права выкупа. 

Игрок дал свой первый комментарий после приезда в Рим: «Спасибо болельщикам за поддержку, которую они уже оказали мне. Я надеюсь, что к концу сезона мы сможем сделать что-то замечательное».

Мэйтленд-Найлз считается универсальным игроком, который может сыграть на обоих флангах защиты и в центре полузащиты. 

Римляне пригласили англичанина в команду как альтернативу голландскому правому латералю Рику Карсдорпу. 

Есть вероятность, что тренер «волков» Жозе Моуринью задействует новичка уже на следующий день после официального закрытия сделки. 9 января состоится матч «Рома» - «Ювентус», в котором безальтернативный правый защитник Карсдорп не сможет взять участие из-за красной карточки, полученной в прошлом матче против «Милана».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Арсенал Лондон Эйнсли Мэйтленд-Найлз
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РОМА ЮВЕНТУС
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