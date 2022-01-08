«Рома» через свой официальный сайт объявила об аренде игрока лондонского «Арсенала» Эйнсли Мейтленда-Найлза. В соглашении прописана «сухая» аренда до конца сезона без права выкупа.

Игрок дал свой первый комментарий после приезда в Рим: «Спасибо болельщикам за поддержку, которую они уже оказали мне. Я надеюсь, что к концу сезона мы сможем сделать что-то замечательное».

Мэйтленд-Найлз считается универсальным игроком, который может сыграть на обоих флангах защиты и в центре полузащиты.

Римляне пригласили англичанина в команду как альтернативу голландскому правому латералю Рику Карсдорпу.

Есть вероятность, что тренер «волков» Жозе Моуринью задействует новичка уже на следующий день после официального закрытия сделки. 9 января состоится матч «Рома» - «Ювентус», в котором безальтернативный правый защитник Карсдорп не сможет взять участие из-за красной карточки, полученной в прошлом матче против «Милана».