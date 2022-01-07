Конте: «Для Эриксена дверь всегда открыта»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте оценил вероятность воссоединения с полузащитником Кристианом Эриксеном в стане «шпор». Они сотрудничали в «Интере», но специалист летом сменил клуб, а датчанин стал свободным агентом этой зимой, так как в Серии А нельзя играть с дефибриллятором.

- Я давно не общался с Кристианом. Конечно, прекрасно, что он в порядке, что его можно увидеть на поле бьющим по мячу. Мы говорим об очень важном футболисте и в первую очередь невероятном человеке, - заявил Конте на пресс-конференции.

- В тот летний день я испугался. Я думаю об Эриксене, для него дверь всегда открыта, - добавил Конте.

Напомним, что два года назад датчанин сменил «Тоттенхэм» на «Интер» за 27 млн евро.