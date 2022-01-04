Нкетиа может перейти в «Брайтон» или «Кристал Пэлас»

Нападающий «Арсенала» Эдвард Нкетиа может сменить клуб в январское трансферное окно. В услугах 22-летнего форварда заинтересованы два клуба АПЛ – «Брайтон» и «Кристал Пэлас».

Несмотря на недавние слова Микеля Артеты о том, что он не хочет отпускать Нкетию, самого игрока не устраивает его положение в клубе, поэтому форвард намерен покинуть команду и отправиться в клуб, где будет играть чаще.

Отметим, что летом 2021 года именно «Брайтон» и «Кристал Пэлас» вели борьбу за игрока, но тогда сделка не состоялась. В этом сезоне Нкетиа провел всего 3 матча за «Арсенал» в АПЛ, в которых не отметился ни одним результативным действием.