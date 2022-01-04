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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Нкетиа может перейти в «Брайтон» или «Кристал Пэлас»

04 Января 2022 • 23:41 Комментировать
Тоттенхэм
...
Арсенал
2.45 3.35 2.90
16.01 19:30

Нападающий «Арсенала» Эдвард Нкетиа может сменить клуб в январское трансферное окно. В услугах 22-летнего форварда заинтересованы два клуба АПЛ – «Брайтон» и «Кристал Пэлас».

Несмотря на недавние слова Микеля Артеты о том, что он не хочет отпускать Нкетию, самого игрока не устраивает его положение в клубе, поэтому форвард намерен покинуть команду и отправиться в клуб, где будет играть чаще.

Отметим, что летом 2021 года именно «Брайтон» и «Кристал Пэлас» вели борьбу за игрока, но тогда сделка не состоялась. В этом сезоне Нкетиа провел всего 3 матча за «Арсенал» в АПЛ, в которых не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Кристал Пэлас Апл Брайтон Эдди Нкетиа
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