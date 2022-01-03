Прошедшим летом главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью запросил у руководства клуба подписание нового центрального полузащитника, но римлянам не удалось успеть оформить сделку до закрытия трансферного окна.

Полагалось, что одним из вариантов считался хавбек «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле, с которым хорошо знаком португальский специалист. Как рапортирует издание The Mirror, сейчас «Рома» возобновила интерес к французу.

«Волки» в январе выйдут на контакт со «шпорами», чтобы обсудить потенциальный переход игрока, на которого не рассчитывает Антонио Конте. Transfermarkt оценивает стоимость Ндомбеле в 38 миллионов евро.