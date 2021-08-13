Кейн уверен, что его трансфер в «Манчестер Сити» состоится

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн продолжает настаивать на своем переходе в «Манчестер Сити», передаёт Standard Sport. Игрок уверен, что решение о его трансфере будет принято после первого тура АПЛ, в котором сыграют эти две команды.

Сообщается, что англичанин намерен встретиться с руководством «шпор», чтобы ещё раз обсудить трансфер. По данным источника, нападающий уверен, что ему удастся договориться с клубом и перейти в «Манчестер Сити».

Напомним, что ранее главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола отказался давать новые комментарии по поводу трансфера Кейна.