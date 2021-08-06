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Англия. Премьер-лига

Ромеро прошёл медобследование для «Тоттенхэма»

06 Августа 2021 • 00:09 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
5.50 4.20 1.58
15.08 18:30
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Кристиан Ромеро справился с медицинскими тестами и приблизил себя к официальному заключению контракта с северолондонцами.

Аргентинский центральный защитник «Аталанты» удачно прошёл медобследование для своего нового работодателя, о чём извещает Sky Sports.

Приглашение 23-летнего латиноамериканца обойдётся клубу Нуну Эшпириту Санту в 55 миллионов евро, что возведёт его в ранг второго по стоимости трансфера клуба после Танги Ндомбеле.

Ожидается, что теперь состав столичного английского клуба покинет Давинсон Санчес – его услуги интересны «Севилье».

Прежде Кристиан Ромеро лично оповестил о том, что он переходит в «Тоттенхэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Аталанта Кристиан Ромеро Трансферы футбола - лето 2021
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