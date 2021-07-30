«Тоттенхэм» и «Барселона» включились в борьбу за португальского полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша. Новоиспеченный чемпион Франции может сменить клубную прописку уже текущим летом.

Ренату обратил на себя внимание после удачного сезона во французской Лиге 1, а также во время чемпионата Европы в составе сборной Португалии. Согласно информации Le10Sport, «Лилль» в скором времени получит на руки несколько предложений по 23-летнему игроку.

Напомним, что пять лет назад Саншеш становился обладателем премии Golden Boy лучшему молодому футболисту года, но закрепиться в составе «Баварии» ему тогда не удалось.