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Англия. Премьер-лига

Саншеш попал в сферу интересов «Тоттенхэма» и «Барселоны» слухи

30 Июля 2021 • 23:45 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
5.40 4.30 1.58
15.08 18:30
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«Тоттенхэм» и «Барселона» включились в борьбу за португальского полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша. Новоиспеченный чемпион Франции может сменить клубную прописку уже текущим летом.

Ренату обратил на себя внимание после удачного сезона во французской Лиге 1, а также во время чемпионата Европы в составе сборной Португалии. Согласно информации Le10Sport, «Лилль» в скором времени получит на руки несколько предложений по 23-летнему игроку.

Напомним, что пять лет назад Саншеш становился обладателем премии Golden Boy лучшему молодому футболисту года, но закрепиться в составе «Баварии» ему тогда не удалось.

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Тоттенхэм Барселона Лилль Ренату Саншеш Трансферы футбола - лето 2021
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