Грилиш стал самым дорогостоящим футболистом Премьер-лиги

Подписание Джека Грилиша помогло «Манчестер Сити» установить новый рекорд.

Отныне именно купленный у «Астон Виллы» атакующий полузащитник является рекордным переходом в Премьер-лиге. Сделка по приглашению 25-летнего хавбека обошлась «горожанам» в 117,5 миллионов евро, что практически вдвое больше его нынешней рыночной стоимости.

В топ-3 самых масштабных трансферов АПЛ нашлось также место Полю Погба и Ромелу Лукаку. Они были приобретены 110 и 106 миллионов евро соответственно.

Отметим, что вскоре «горожане» могут обновить собственный рекорд, если им удастся заполучить форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.