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Англия. Премьер-лига

У Кейна есть возможность выкупить свой же контракт

06 Августа 2021 • 20:23 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
5.50 4.30 1.58
15.08 18:30
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«Тоттенхэм» все никак не собирается расставаться со своим лидером Гарри Кейном, об этом поголовно пишут ведущие английские СМИ. Сам же игрок намерен покинуть команду текущим летом.

Напомним, что сегодня англичанин впервые высказался насчет своего возможного перехода.

Но, как сообщает издание The Sun, у Кейна есть запасной план. Оказывается, он может выкупить собственный контракт у клуба. Это является возможным благодаря «Правилу Уэбстера», статье 17 регламента ФИФА по статусу и переходам футболистов.

Согласно статье, игрок, которому при подписании действующего соглашения не исполнилось 28 лет и который отработал более трех лет данного договора, может самостоятельно разорвать связи с клубом.

При этом отмечается, что такое удовольствие обойдется Кейну в не менее чем в 50 миллионов евро. Более того, это повлечет за собой ряд судейских разбирательств, поэтому вероятность подобного исхода довольно мала.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн
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