Хынмин Сон: «Сейчас «Манчестер Сити» - лучшая команда в мире»

Полузащитник «Тоттенхэма» Хынмин Сон дал комментарий после очередной домашней победы над «Манчестер Сити» (1:0). Кореец стал автором единственного гола, отправив мяч в дальний угол ворот противника ударом от линии штрафной.

- Невероятное выступление, все очень усердно поработали. Сейчас «Манчестер Сити» - лучшая команда в мире, - заявил Сон после матча.

- Мы скучали по болельщикам, футбол создан для них, мы играем ради них, - добавил хавбек. Также он поставил личную цель на сезон: «Не могу давать обещаний, что забью больше 17 голов, потому что личные показатели делают себя сами, когда я стараюсь принести максимальную пользу команде».