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Англия. Премьер-лига

Хынмин Сон: «Сейчас «Манчестер Сити» - лучшая команда в мире»

16 Августа 2021 • 00:18 Комментировать
Тоттенхэм
1:0
Манчестер Сити
окончен
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Полузащитник «Тоттенхэма» Хынмин Сон дал комментарий после очередной домашней победы над «Манчестер Сити» (1:0). Кореец стал автором единственного гола, отправив мяч в дальний угол ворот противника ударом от линии штрафной.

- Невероятное выступление, все очень усердно поработали. Сейчас «Манчестер Сити» - лучшая команда в мире, - заявил Сон после матча.

- Мы скучали по болельщикам, футбол создан для них, мы играем ради них, - добавил хавбек. Также он поставил личную цель на сезон: «Не могу давать обещаний, что забью больше 17 голов, потому что личные показатели делают себя сами, когда я стараюсь принести максимальную пользу команде».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Сити Хынмин Сон
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окончен Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити 5.6 4 1.6
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