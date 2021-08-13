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Англия. Премьер-лига

​Стерлинга не беспокоит подписание Грилиша

13 Августа 2021 • 16:28 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
5.50 4.10 1.60
15.08 18:30
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Рахим Стерлинг не видит для себя угрозы после того, как «Манчестер Сити» подписал контракт с Джеком Грилишем.

«Манчестер Сити» подписал отличного футболиста и человека, который хочет проявить себя на самом высоком уровне. Я не думаю, что для этого есть клуб лучше. Грилиш всегда хочет играть с мячом, он доставляет мяч в нужные зоны, он изобретателен. Я рад появлению ещё одного креативного игрока в команде. Надеюсь, что с Грилишем я смогу забивать больше.

Всегда хорошо, когда в команде появляется ещё один качественный футболист. Я считаю, что Грилиш может сделать здесь отличную карьеру», - рассказал Стерлинг Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рахим Стерлинг Джек Грилиш
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