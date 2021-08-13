​Стерлинга не беспокоит подписание Грилиша

Рахим Стерлинг не видит для себя угрозы после того, как «Манчестер Сити» подписал контракт с Джеком Грилишем.

«Манчестер Сити» подписал отличного футболиста и человека, который хочет проявить себя на самом высоком уровне. Я не думаю, что для этого есть клуб лучше. Грилиш всегда хочет играть с мячом, он доставляет мяч в нужные зоны, он изобретателен. Я рад появлению ещё одного креативного игрока в команде. Надеюсь, что с Грилишем я смогу забивать больше.

Всегда хорошо, когда в команде появляется ещё один качественный футболист. Я считаю, что Грилиш может сделать здесь отличную карьеру», - рассказал Стерлинг Sky Sports.