Брайтвайт хочет прийти в «Тоттенхэм» на место Кейна

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт может продолжить карьеру в чемпионате Англии, передаёт Sport.es. Сообщается, что игрок хочет перейти в «Тоттенхэм», чтобы заменить Гарри Кейна, который близок к уходу из клуба.

У датчанина уже есть предложение от «Вест Хэма», однако сам футболист хотел бы продолжить карьеру в «Тоттенхэме». Сейчас игрок хочет узнать, возможен ли такой вариант. Руководство каталонского клуба хочет расстаться с нападающим и готово отпустить его в лондонский клуб.

Напомним, что Брайтвайт перешёл в «Барселону» из «Леганеса» в 2020 году за 18 миллионов евро. В прошлом сезоне он сыграл 29 матчей в Ла Лиге, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.