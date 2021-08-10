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Англия. Премьер-лига

Брайтвайт хочет прийти в «Тоттенхэм» на место Кейна

10 Августа 2021 • 19:07 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
5.40 4.15 1.60
15.08 18:30
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Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт может продолжить карьеру в чемпионате Англии, передаёт Sport.es. Сообщается, что игрок хочет перейти в «Тоттенхэм», чтобы заменить Гарри Кейна, который близок к уходу из клуба.

У датчанина уже есть предложение от «Вест Хэма», однако сам футболист хотел бы продолжить карьеру в «Тоттенхэме». Сейчас игрок хочет узнать, возможен ли такой вариант. Руководство каталонского клуба хочет расстаться с нападающим и готово отпустить его в лондонский клуб.

Напомним, что Брайтвайт перешёл в «Барселону» из «Леганеса» в 2020 году за 18 миллионов евро. В прошлом сезоне он сыграл 29 матчей в Ла Лиге, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

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Тоттенхэм Барселона Мартин Брайтвайт Трансферы футбола - лето 2021
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