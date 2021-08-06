Кейн: «Завтра я возвращаюсь в «Тоттенхэм»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн отреагировал на слухи по поводу того, что он не явился в расположение клуба.

Он отметил, что уже более десяти лет является игроком лондонского клуба и всегда был в хороших отношениях с фанатами. Игрок добавил, что ему больно читать комментарии о непрофессионализме с его стороны, поэтому завтра он вернется в «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что Кейн намерен перейти в «Манчестер Сити». Сообщалось, что чемпионы Англии готовы заплатить более 100 млн евро за переход игрока, однако руководство «Тоттенхэма» хочет удержать футболиста в клубе. Контракт англичанина со «шпорами» действует до 2024 года.