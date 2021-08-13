Защитник «Вильярреала» не хочет в «Тоттенхэм»

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес отказался переходить в «Тоттенхэм», сообщает в «Твиттере» журналист Педро Сепульведа.

Ранее появлялась информация, что «шпоры» готовят предложение о покупке испанского защитника. По информации Сепульведы, «Вильярреал» пошел англичанам навстречу и был не против отпустить 24-летнего футболиста. Однако сам Торрес не пожелал переезжать в Лондон. Причиной тому называют его стремление попасть в команду, которая выступает в Лиге чемпионов.

Пау Торрес в прошлом сезоне провел 44 матча во всех турнирах и стал в составе «Вильярреала» победителем Лиги Европы.