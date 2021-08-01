Стали известны детали будущего контракта Грилиша в «Манчестер Сити»

В Англии уже не сомневаются, что полузащитник «Астон Виллыс Джек Грилиш в скором времени оформит свой переход в «Манчестер Сити». По информации различных источников, сумма трансфера составит около 120 миллионов евро.

Помимо этого, журналист Николо Скира в своем «Твиттере» опубликовал детали контракта 25-летнего игрока в новом клубе. Согласно эти данным, Джек будет зарабатывать в Манчестере 13 миллионов евро в год, а соглашение будет рассчитано до лета 2026 года. В таком случае, англичанин станет третьим самым оплачиваемым футболистом в составе «горожан», больше получают только Кевин де Брёйне и Рахим Стерлинг.

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Для сравнения, годовой оклад Грилиша в «Астон Вилле» составляет более шести миллионов.