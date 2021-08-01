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Англия. Премьер-лига

Стали известны детали будущего контракта Грилиша в «Манчестер Сити»

01 Августа 2021 • 10:14 Комментировать
Уотфорд
...
Астон Вилла
3.40 3.35 2.15
14.08 17:00
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В Англии уже не сомневаются, что полузащитник «Астон Виллыс Джек Грилиш в скором времени оформит свой переход в «Манчестер Сити». По информации различных источников, сумма трансфера составит около 120 миллионов евро.

Помимо этого, журналист Николо Скира в своем «Твиттере» опубликовал детали контракта 25-летнего игрока в новом клубе. Согласно эти данным, Джек будет зарабатывать в Манчестере 13 миллионов евро в год, а соглашение будет рассчитано до лета 2026 года. В таком случае, англичанин станет третьим самым оплачиваемым футболистом в составе «горожан», больше получают только Кевин де Брёйне и Рахим Стерлинг.

Для сравнения, годовой оклад Грилиша в «Астон Вилле» составляет более шести миллионов. 
Обновление через: 60 сек.
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джек Грилиш Астон Вилла Трансферы футбола - лето 2021
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